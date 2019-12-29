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Кризис на Украине

СМИ: передаваемых по обмену украинской стороне людей доставят самолетом в Киев

Перед этим их доставят в Краматорск, отметил телеканал "112 Украина"

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Лиц, которые в воскресенье передаются Киеву по обмену с Донецком и Луганском, из Горловки будут доставлены в Краматорск. Об этом с места события передает телеканал "112 Украина".

"Лица, который сегодня передаются Киеву, вначале отвезут в Краматорск, а затем самолетом доставят в [Киевский] аэропорт Борисполь", - отмечается в сообщении.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса начался в воскресенье на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Горловка" на севере одноименного города. Накануне сообщалось, что Донецк и Луганск намерены передать Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87. Однако, как заявила в воскресенье Морозова, цифры могут измениться, и республики Донбасса получат большее число удерживавшихся Украиной лиц. В свою очередь в воскресенье уполномоченный Верховной рады Людмила Денисова проинформировала, что Киев намерен получить в рамках обмена 80 человек.

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