Республики Донбасса передали Украине первых 25 человек в рамках обмена

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Республики Донбасса передали Украине первых 25 человек в рамках взаимного обмена удерживаемыми лицами, которые осуществляется в воскресенье. Об этом свидетельствует видеотрансляция в Facebook с места события, которую ведет офис президента Украины Владимира Зеленского.

"Все 25 человек", - сказала представительница ЛНР после верификации списка. На вопрос о том, хотят ли они переехать на Украину, передаваемые лица ответили утвердительно.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса начался в воскресенье на линии соприкосновения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Майорское" - "Горловка" к северу от одноименного города. Ранее сообщалось, что Донецк и Луганск намерены передать Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников. Однако, как заявила в воскресенье Морозова, цифры могут измениться, и республики Донбасса получат большее число людей. В свою очередь в воскресенье уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова проинформировала, что Киев намерен получить 80 человек.