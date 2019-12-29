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ЛНР в рамках обмена получила от Киева 63 человека и передала 25

Руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что девять человек отказались от участия в обмене и остались на Украине

ГОРЛОВКА, 29 декабря. /ТАСС/. Луганская народная республика в рамках обмена удерживаемыми лицами передала украинской стороне 25 человек и получила 63. Об этом в воскресенье сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе rонтактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

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"У нас обмен состоялся. Мы передали 25, а забрали 63 человека", - сказала она журналистам. Кобцева добавила, что девять человек отказались от участия в обмене и остались на Украине.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса проходит у линии соприкосновения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Майорское" - "Горловка". Ранее сообщалось, что Донецк и Луганск намерены передать Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

Ранее в воскресенье автобусы с удерживаемыми в ЛНР и ДНР лицами прибыли в район пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. Сторонники республик были доставлены к месту обмена из СИЗО в Бахмуте.

Верификация удерживаемых лиц длилась несколько часов. Процесс обмена проходит при мониторинге со стороны СММ ОБСЕ и представителей Международного комитета Красного Креста.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеОбмен пленными в Донбассе
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