ЛНР в рамках обмена получила от Киева 63 человека и передала 25

ГОРЛОВКА, 29 декабря. /ТАСС/. Луганская народная республика в рамках обмена удерживаемыми лицами передала украинской стороне 25 человек и получила 63. Об этом в воскресенье сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе rонтактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

История обмена удерживаемыми лицами после начала конфликта в Донбассе

"У нас обмен состоялся. Мы передали 25, а забрали 63 человека", - сказала она журналистам. Кобцева добавила, что девять человек отказались от участия в обмене и остались на Украине.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса проходит у линии соприкосновения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Майорское" - "Горловка". Ранее сообщалось, что Донецк и Луганск намерены передать Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

Ранее в воскресенье автобусы с удерживаемыми в ЛНР и ДНР лицами прибыли в район пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. Сторонники республик были доставлены к месту обмена из СИЗО в Бахмуте.

Верификация удерживаемых лиц длилась несколько часов. Процесс обмена проходит при мониторинге со стороны СММ ОБСЕ и представителей Международного комитета Красного Креста.