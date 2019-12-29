Источник в силовых структурах ДНР опроверг сообщения о завершении обмена пленными

ГОРЛОВКА, 29 декабря. /ТАСС/. Обмен пленными в Донбассе продолжается, к отправке на Украину только готовятся ранее удерживавшиеся в Донецкой народной республике (ДНР) лица. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в силовых структурах ДНР. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в Донбассе завершился процесс обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".

История обмена удерживаемыми лицами после начала конфликта в Донбассе

"Об окончании говорить рано, еще потребуется некоторое время", - отметил собеседник агентства.

Ранее представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева заявила о завершении первого этапа обмена между ЛНР и Украиной. Киеву были переданы 25 человек, в Луганск отправятся 63.

В воскресенье автобусы с удерживаемыми в ЛНР и ДНР лицами прибыли в район пункта пропуска "Горловка - Майорское" через линию соприкосновения в зоне ответственности ДНР. Сторонники республик были доставлены к месту обмена из СИЗО в Бахмуте.

Верификация удерживаемых лиц длилась несколько часов. Процесс обмена проходит при мониторинге со стороны СММ ОБСЕ и представителей Международного комитета Красного Креста.