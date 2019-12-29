Первый за последние два года обмен пленными в Донбассе завершен

ГОРЛОВКА, 29 декабря. /ТАСС/. Процедура обмена пленными между республиками Донбасса и Украиной завершена под Горловкой, передает корреспондент ТАСС.

История обмена удерживаемыми лицами после начала конфликта в Донбассе

"Мы получили от Киева 60 человек, еще украинская сторона не довезла несколько человек, мы ждем их. А Украине мы передали 52 человека", - отметила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Морозова сообщила, что украинская сторона обеспечила документами, удостоверяющими личность, всех лиц, переданных ДНР в ходе обмена.

"Что касается процессуальных статусов, очисток, ничего на данный момент сказать не могу, мы должны опросить людей и понять, в каких процессуальных статусах они пришли. Пока могу сказать, что все вернулись с документами. Украина обеспечила всех документами, удостоверяющими личность", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Ранее представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева заявила, что Луганск получил от Украины 63 человека, а передал Киеву 25.

Таким образом, предварительно, формула обмена составила "123 на 77".

В новость внесена правка (16:36 мск) - передается с уточнением данных в формуле обмена