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Кризис на Украине
Обновлено 

Первый за последние два года обмен пленными в Донбассе завершен

По предварительным данным Донецк получил от Киева 60 человек, Луганск - 63, республики Донбасса передали Украине 77 человек
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© Валентин Спринчак/ТАСС

ГОРЛОВКА, 29 декабря. /ТАСС/. Процедура обмена пленными между республиками Донбасса и Украиной завершена под Горловкой, передает корреспондент ТАСС.

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"Мы получили от Киева 60 человек, еще украинская сторона не довезла несколько человек, мы ждем их. А Украине мы передали 52 человека", - отметила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Морозова сообщила, что украинская сторона обеспечила документами, удостоверяющими личность, всех лиц, переданных ДНР в ходе обмена.

"Что касается процессуальных статусов, очисток, ничего на данный момент сказать не могу, мы должны опросить людей и понять, в каких процессуальных статусах они пришли. Пока могу сказать, что все вернулись с документами. Украина обеспечила всех документами, удостоверяющими личность", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Ранее представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева заявила, что Луганск получил от Украины 63 человека, а передал Киеву 25.

Таким образом, предварительно, формула обмена составила "123 на 77".

В новость внесена правка (16:36 мск) - передается с уточнением данных в формуле обмена

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