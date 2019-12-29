Эксперт: обмен пленными в Донбассе стал стимулом для выполнения "Минска"

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Обмен удерживаемых лиц между Киевом и республиками Донбасса означает безальтернативность минских соглашений. Такое мнение в воскресенье выразил украинский политический эксперт, бывший представитель уполномоченного по правам человека в Верховной раде Михаил Чаплыга.

"Сегодняшний обмен - это прямой стимул для выполнения Минских соглашений. Иного пути нет. Согласие сторон на продолжение реализации пункта 6 Минских соглашений означает их безальтернативность, а все разговоры об их переписывании, мягко говоря, несодержательны", - прокомментировал он на странице в Facebook проведенный в воскресенье обмен.

При этом Чаплыга признал, что не все на Украине однозначно положительно воспринимают факт обмена, но считает, что "в целом для страны это движение вперед".

Эксперт подчеркнул, что властям удалось провести обмен благодаря схеме, которую ранее наработал глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. "Сегодня обмен получился благодаря тому, что власть использовала те механизмы и методы, которые в свое время создал и применял Медведчук. Именно с его именем связаны самые успешные обмены. Так, в декабре 2017 года, по сути, он организовал обмен между Киевом и так называемыми ЛНР и ДНР по формуле 306 на 74, а в далеком 2014 году состоялся первый массовый обмен 222 на 150", - напомнил Чаплыга.

В воскресенье в районе контрольного пункта въезда - выезда "Горловка" - "Майорское" прошел обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека. Украинская сторона заявила о получении 76 человек.