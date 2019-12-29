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Кризис на Украине
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Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными в Донбассе

Официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц отметила, что обмен пленными должен способствовать восстановлению доверия

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе должен способствовать восстановлению доверия. Берлин и Париж приветствуют этот шаг, сообщила в воскресенье заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

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"Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон приветствуют сегодняшнее освобождение и обмен пленными на востоке Украины", - сообщила она.

"В преддверии празднования Нового года и православного Рождества сегодняшний обмен стал гуманитарным жестом, которого давно ждали. Он должен стать вкладом в восстановление доверия между двумя сторонами", - сообщила Фиц. По ее словам, обмен пленными должен сопровождаться перемирием.

В свою очередь в Елисейском дворце отметили, что "это развитие событий соответствует тем обязательствам, которые были взяты 9 декабря этого года в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже и которые направлены на то, чтобы содействовать освобождению и обмену до конца нынешнего года".

Президент Франции и канцлер Германии поблагодарили участников контактной группы за их усилия в организации данного обмена. При этом, как подчеркивается в совместном заявлении заявлении, "необходимо приложить усилия для обеспечения обмена всех пленных, связанных с данным конфликтом". Лидеры двух стран "напоминают в этой связи о необходимости обеспечения полного и безусловного доступа представителей международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, ко всем остающимся в заключении лицам".

Глава МИД ФРГ Хайко Маас также приветствовал обмен пленными и заявил, что "настойчивая дипломатия приносит плоды". По его словам, Берлин и Париж продолжат работать над урегулированием украинского конфликта.

В воскресенье на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека и передали Киеву 76.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияФранцияКризис на УкраинеМакрон, Эмманюэль
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