СМИ: ВВС ливийской армии нанесли удары по единственному гражданскому аэропорту Триполи

КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла в воскресенье удары по единственному действующему в столице Ливии международному аэропорту Митига. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

О последствиях налета информации пока не поступало. Ранее ВВС Хафтара уже бомбили воздушную гавань, заявляя, что на ее территории находится штаб управления поставляемыми Турцией столичному Правительству национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) беспилотниками, которые используются для атак на армейские формирования. После одного из таких ударов в сентябре она полностью приостановила работу, возобновив ее только 12 декабря.

Митига - военный аэродром, который давно принимает внутренние и международные рейсы, поскольку главный аэропорт Триполи серьезно пострадал во время столкновений июля 2014 года между вооруженными формированиями лояльной ЛНА "Зинтанской бригады" и происламистским альянсом "Рассвет Ливии". Тогда в боях практически полностью была уничтожена инфраструктура этого транспортного узла: 90% самолетов оказались повреждены или сожжены, была разрушена контрольно-диспетчерская вышка, взлетно-посадочная полоса требовала капитального ремонта.

По данным Al Arabiya, самолеты ЛНА за минувший день семь раз бомбили позиции проправительственных сил в Триполи. Как утверждает Al Jazeera, в результате атаки с воздуха на востоке столицы погибли женщина, двое мирных жителей получили ранения.

Столкновения у крупнейшего НПЗ

Между тем днем возобновились бои между хафтаровцами и группировками ПНС в районе города Эз-Завия (в 50 км к западу от столицы), где расположен крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод. Ранее Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии сообщила, что за последние дни районы вблизи объектов его инфраструктуры несколько раз подвергались артиллерийским обстрелам и воздушным ударам. Глава этой структуры Мустафа Саналла предупредил, что в случае продолжения нападений все операции в нефтеналивном порту Эз-Завии будут прекращены, а персонал НПЗ эвакуирован, что неизменно отразится на производстве нефти на питающих его месторождениях, включая крупнейшее Эш-Шарара.

"Если атаки не прекратятся, мы будем вынуждены остановить все операции и объявить форс-мажорные обстоятельства, что затронет экспорт, - отметил он. - Это приведет к сокращению добычи не менее чем на 300 тыс. баррелей в день, что сделает невозможной переработку топлива на заводе, и, как следствие, необходимо будет его импортировать, что чревато потерями в сотни миллионов долларов".

Наступление на столицу

12 декабря после длившихся несколько месяцев позиционных боев и осады Триполи Хафтар объявил о том, что его силы приступают к "решающей битве". На защиту столицы заседающее там правительство мобилизовало формирования из других подконтрольных ему регионов, объявив 20 декабря об активизации подписанного в конце ноября меморандума по военному сотрудничеству с Турцией. Как заявлял Сарадж, его кабмин вынужден был заключать эти соглашения и просить военной помощи, чтобы не допустить "оккупации" Триполи.

Вслед за этим на текущей неделе документ был окончательно утвержден президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который указал, что намерен в январе, когда законодатели возобновят работу, направить в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию, если поступит "соответствующее приглашение" со стороны столичного кабмина. 26 декабря ПНС официально обратилось с запросом к Анкаре оказать "воздушную, наземную и морскую" военную помощь.