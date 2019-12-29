США нанесли несколько ударов по объектам "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке в ответ на приписываемые ей нападения. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

"В ответ на неоднократные нападения со стороны "Катаиб Хезболлах" на иракские базы, на которых размещены коалиционные силы операции "Непоколебимая решимость" (которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США - прим. ТАСС), американские войска нанесли точечные удары в оборонительных целях по пяти объектам группировки в Ираке и Сирии, что ослабит ее способность в будущем наносить удары по силам коалиции", - отметил он. Хоффман добавил, что речь идет о трех объектах на территории Ирака и двух в Сирии. Среди них были склады с оружием и командные пункты. По версии представителя оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских. Хоффман утверждает, что группировка связана со спецслужбой "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

По словам представителя ведомства, США "не откажутся от права на самооборону. "Иран и его марионеточные силы из "Катаиб Хезболлах" должны прекратить свои атаки на американские и коалиционные силы, уважать суверенитет Ирака, чтобы предотвратить дополнительные оборонительные действия со стороны американских сил", - заключил Хоффман.