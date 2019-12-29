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Кризис на Украине
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ЕС поприветствовал обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной

ЕС также призвал завершить расследование преступлений, "связанных с трагическими событиями 2014 года", не уточняя о каких именно событиях идет речь

БРЮССЕЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Евросоюз приветствовал обмен удерживаемых лиц между республиками Донбасса и Украиной и назвал его примером выполнения договоренностей, согласованных на саммите "нормандской четверки". Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении официального представителя европейской внешнеполитической службы.

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"Это долгожданный пример реализации мер, согласованных на саммите в "нормандском формате" 9 декабря. Европейский союз рассчитывает, что все стороны будут продолжать реализацию этого импульса", - говорится в заявлении. ЕС также призвал завершить расследование преступлений, "связанных с трагическими событиями 2014 года", не уточняя о каких именно событиях идет речь.

В заявлении подчеркивается, что Брюссель продолжит "активно поддерживать процесс выполнения минских соглашений, включая долгосрочное прекращение огня", а также переговоры в нормандском формате и мониторинговые усилия ОБСЕ. Кроме того, ЕС вновь заявил о безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вклад Швейцарии

МИД Швейцарии также поприветствовал проведенный обмен удерживаемых лиц и напомнил о позитивном вкладе своих дипломатов в этот процесс.

"Швейцария приветствует тот факт, что 29 декабря 2019 года состоялось новое освобождение задержанных по прошествии двух лет после предыдущей волны освобождения", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Обмену предшествовали интенсивные переговоры в рабочей группе по гуманитарным вопросам контактной группы в Минске. Гуманитарная подгруппа, возглавляемая координатором от ОБСЕ, швейцарским дипломатом Тони Фришем, собирается на заседания в Минске раз в две недели, указали в МИД. "Остававшиеся почти два года на мертвой точке переговоры вновь продвинулись, и при посредничестве ОБСЕ стороны договорились о новом обмене задержанными", - подчеркнули в ведомстве.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии соприкосновения в районе Горловки. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека. Украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.

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