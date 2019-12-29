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СМИ: в результате ударов Пентагона в Ираке погибли пять человек

По данным телеканала Al Arabiya, еще 14 человек пострадали

ТАСС, 29 декабря. По меньшей мере пять человек погибли, еще 14 пострадали в воскресенье в результате ударов, нанесенных Соединенными Штатами по объектам шиитской группировки "Хезболлах" в Ираке. Как уточняет телеканал Al Arabiya, удары с воздуха были нанесены в районе города Эль-Каим, расположенного неподалеку от границы с Сирией.

По данным телеканала Al Hadath, во время налета ВВС западной коалиции во главе с США погиб один из командиров иракской группировки "Катаиб Хезболлах" Абу Али аль-Хазали. 

По его информации, удары были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по пяти объектам, включая командный пункт и склад с иранским вооружением. Среди шиитских бойцов есть погибшие и раненые.

"Катаиб Хезболлах" подчиняются общему командованию шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", которые сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, шиитские ополченцы из Ирака принимали участие в операциях против банд ИГ на сирийской территории в районе Бу-Кемаль

По сведениям телеканала, беспилотники трижды атаковали наземные цели.

Ранее в воскресенье официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке в ответ на приписываемые ей нападения. По версии представителя оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских. Хоффман утверждает, что группировка связана со спецслужбой "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

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СШАИрак
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