Премьер Польши изложил свой взгляд на историю Второй мировой и пакт Молотова-Риббентропа

ВАРШАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал в воскресенье в своем Twitter документ, в котором на четырех страницах изложил польскую позицию в отношении истории ХХ века, Второй мировой войны, в том числе о пакте Молотова - Риббентропа. В документе, в частности, содержатся и утверждения о якобы существовавшем "союзе Гитлера и Сталина", а также о "коммунистических преступлениях".

Публикация в Twitter была сделана Моравецким на фоне прочей реакции, последовавшей вслед за тем, как 19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. Президент отметил также, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы". Через несколько дней на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" тогдашнего посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов.

События, предшествовавшие Второй мировой войне, глава государства вспомнил в связи с вопросом о его отношении к решению Европарламента, приравнивающем СССР к гитлеровской Германии.

В свою очередь Моравецкий, рассуждая об истории и комментируя эти слова президента РФ, выступил с утверждением, что слова Путина не правдивы и якобы вызваны "международным давлением на Россию". "Обычно это происходит, когда власти в Москве чувствуют международное давление в связи со своими действиями. И это давление не на исторической, а на самой современной геополитической сцене", - заявил Моравецкий.

Среди таких проблем польский премьер-министр назвал продление санкций ЕС против России, ситуацию с "Северным потоком - 2", итоги последних переговоров в нормандском формате. "Слова президента Путина я рассматриваю как попытку скрыть эти проблемы", - резюмировал Моравецкий.

Пакт о ненападении

Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией был подписан в Москве 23 августа 1939 года председателем Совета Народных Комиссаров СССР, народным комиссаром по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом. К пакту прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства. В нем предусматривалось включение Литвы и западной части Польши в сферу интересов Германии (с переходом Вильнюса, на тот момент польского, в состав Литвы), а Эстонии, Финляндии, Бессарабии и восточных областей Польши - в сферу интересов СССР.