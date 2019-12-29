ВМС Индии планируют закупить 24 новые подводные лодки, включая шесть атомных

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индия намерена построить 24 новые подводные лодки для ВМС страны, в том числе 18 дизельных и шесть атомных субмарин. Об этом сообщается в докладе, который подготовил правительственный Постоянный комитет по обороне для парламента страны.

"Восемнадцать [неатомных] плюс шесть многоцелевых атомных [ударных подлодок] запланированы", - говорится в докладе, выдержки из которого приводит в воскресенье телеканал NDTV.

По этой информации, в настоящее время на вооружении ВМС Индии находятся 15 неатомных подлодок, в том числе российские лодки класса "Кило", немецкие подлодки HDW, французские Scorpen. Атомные подлодки представлены индийской АПЛ "Арихант" и взятой в лизинг российской "Чакрой" (К-152 "Нерпа").

Большинству дизель-электрических подводных лодок более 25 лет, 13 из 15 неатомных подлодок имеют возраст от 17 до 32 лет. В докладе отмечается, что одна из подлодок российской постройки уже проходит в России работы по продлению срока службы и работы идут по графику. Между тем проведение таких работ на второй подлодке пока откладывается из-за проблем с банковскими гарантиями, "в результате санкций, введенных против России правительством США", указывается в докладе.

Ранее сообщалось, что Индия планирует строительство шести новых неатомных подводных лодок в рамках Project 75 India, которые будут построены в партнерстве индийских и иностранных компаний. Россия рассматривается как возможный участник этого проекта.