Зеленский заявил, что решение Киева передать в ходе обмена "беркутовцев" было политическим

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) после того, как в Киев прибыл самолет с переданными со стороны республик Донбасса удерживаемыми лицами.

Украине и республикам Донбасса впервые за два года удалось провести большой обмен пленными

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Об этом он заявил в воскресенье в международном аэропорту Борисполь.

"Я хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четверки". Все, о чем договорились по этому вопросу (об обмене - прим. ТАСС), выполнено", - отметил Зеленский.

Зеленский также заявил, что решение Киева передать в ходе обмена "беркутовцев" было политическим.