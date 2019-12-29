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Кризис на Украине
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Зеленский заявил, что решение Киева передать в ходе обмена "беркутовцев" было политическим

Президент Украины также поблагодарил лидеров стран "нормандской четверки" после выполнения процедуры обмена
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) после того, как в Киев прибыл самолет с переданными со стороны республик Донбасса удерживаемыми лицами.

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Об этом он заявил в воскресенье в международном аэропорту Борисполь.

"Я хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четверки". Все, о чем договорились по этому вопросу (об обмене - прим. ТАСС), выполнено", - отметил Зеленский.

Зеленский также заявил, что решение Киева передать в ходе обмена "беркутовцев" было политическим.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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