Президент Ирака назвал нарушением суверенитета удары ВВС США по базе в Эль-Каиме

ТАСС, 29 декабря. Президент Ирака Бархам Салех расценил как нарушение национального суверенитета удары ВВС США по базе шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим.

"Налет американской авиации абсолютно неприемлем и противоречит нашим двусторонним соглашениям с США", - привел в воскресенье телеканал Al Sumaria слова Салеха. И.о. премьер-министра республики Адель Абдель Махди в свою очередь призвал к проведению экстренного совещания иракского руководства для рассмотрения сложившейся ситуации.

ВВС США нанесли в воскресенье серию ударов по базам шиитских ополченцев в Эль-Каиме, в результате которых, по данным телеканала Al Hadath, погибли не менее 15 человек и около 30 получили ранения. Среди погибших полевой командир "Катаиб Хезболлах" Абу Али аль-Хазали. Удары были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по пяти объектам, включая командный пункт и склад с иранским вооружением.

"Катаиб Хезболлах" подчиняются общему командованию шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", которые сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, шиитские ополченцы из Ирака принимали участие в операциях против банд ИГ на сирийской территории в районе Бу-Кемаль. По сведениям телеканала, беспилотники трижды атаковали наземные цели. Источники в шиитском ополчении сообщили, что в налете принимали участие также истребители F-16.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке в ответ на приписываемые ей нападения. По версии представителя оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских лиц.