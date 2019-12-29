СМИ: турецкие войска атаковали позиции сирийских военнослужащих в провинции Ракка

ТАСС, 30 декабря. Боестолкновения между турецкими войсками и подразделениями сирийской армии произошли в воскресенье в окрестностях города Айн-Иса на севере провинции Ракка. Как сообщило агентство Firat, турецкие войска атаковали позиции сирийских военнослужащих в районе Хашлюм в 30 км к востоку от Айн-Исы, открыв огонь из артиллерийских орудий. По его информации, в результате были уничтожены три бронемашины, среди сирийских солдат есть погибшие и раненые.

Нападение последовало за вооруженной вылазкой курдских бойцов из "Сил демократической Сирии" (СДС) в Айн-Исе, в ходе которой, по данным Firat, погибли трое турецких военных.

Айн-Иса находится на полпути между провинциальным центром Ракка и расположенным в 110 км от него пограничным городом Телль-Абъяд. Подразделения правительственных сил заняли Айн-Ису после того, как Дамаск по договоренности с курдами направил 13 октября войска на север Сирии для противодействия турецкому вторжению.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.