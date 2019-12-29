СМИ: ракетный удар нанесен по военной базе в Ираке

ТАСС, 30 декабря. По меньшей мере четыре ракеты взорвались в результате удара по военной базе к северу от Багдада, где дислоцируются военнослужащие ВС США. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя иракских сил безопасности.

"Четыре ракеты типа "Катюша" взорвались вечером у большой базы Эт-Таджи возле столицы Ирака, на которой располагаются американские войска", - уточнил он. Отмечается, что в результате взрывов никто не пострадал.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке в ответ на приписываемые ей нападения. По версии представителя оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских.

Как информировал телеканал Al Hadath, ВВС западной коалиции во главе с США осуществили налет на базу иракской шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим, в результате чего погибли 15 бойцов группировки. По сведениям телеканала, беспилотники трижды атаковали наземные цели. Источники в шиитском ополчении сообщили, что в налете принимали участие также истребители F-16.

Президент Ирака Бархам Салех, как передал телеканал As Sumaria, назвал удары ВВС США по базе "Катаиб Хезболлах" нарушением национального суверенитета. И.о. премьер-министра республики Адель Абдель Махди в свою очередь призвал к проведению экстренного совещания иракского руководства для рассмотрения сложившейся ситуации.

Лагеря шиитских формирований, входящих в "Аль-Хашд аш-Шааби", неоднократно подвергались в 2019 году атакам израильских ВВС. 28 июля, в частности, налет был совершен на базу Ашраф, расположенную в 40 км к северо-востоку от Багдада. По данным газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", в ходе этой атаки были уничтожены доставленные туда иранские баллистические ракеты и беспилотники.