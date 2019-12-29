СМИ: не менее 25 шиитских бойцов погибли при налете ВВС США на военную базу в Эль-Каиме

ТАСС, 30 декабря. Число шиитских бойцов, погибших при налете ВВС США на базу иракской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим, увеличилось до 25 человек. Об этом сообщил в воскресенье телеканал As Sumaria. По его информации, еще 38 ополченцев получили ранения.

Заместитель командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухендис предупредил США, что их атака не останется безнаказанной. "Американские силы в Ираке ждет суровый ответ", - привела As Sumaria слова аль-Мухендиса.

Как передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя иракской службы безопасности, в воскресенье вечером как минимум четыре минометных снаряда разорвались на территории военной базы в Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются сейчас военнослужащие США. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке в ответ на приписываемые ей нападения. По версии представителя оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских лиц.

"Катаиб Хезболлах", которая была создана в 2003 году и насчитывает 3 тыс. бойцов, входит в состав "Аль-Хашд аш-Шааби". Шиитские бойцы сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, они принимали участие в операциях против банд ИГ на сирийской территории в районе Бу-Кемаль.

По сведениям телеканала Al Arabiya, среди погибших во время атаки американских ВВС на базу в Эль-Каиме есть трое иранских военных советника.