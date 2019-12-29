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CNN: главы Пентагона и Госдепа обсудят с Трампом удары ВВС США в Сирии и Ираке

Также в совещании примет участие председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь Майкл Помпео в воскресенье направятся в поместье президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы обсудить с ним удар ВВС Соединенных Штатов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, вместе с Помпео и Эспером во Флориду направится председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли. Ранее представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке в ответ на приписываемые ей нападения. По версии представителя оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских.

По словам представителя ведомства, США "не откажутся от права на самооборону. "Иран и его марионеточные силы из "Катаиб Хезболлах" должны прекратить свои атаки на американские и коалиционные силы, уважать суверенитет Ирака, чтобы предотвратить дополнительные оборонительные действия со стороны американских сил", - заключил Хоффман.

"Катаиб Хезболлах" подчиняются общему командованию шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", которые сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, шиитские ополченцы из Ирака принимали участие в операциях против банд ИГ на сирийской территории в районе Бу-Кемаль.

Теги
СШАИракСирияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Эспер, Марк
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