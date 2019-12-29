NYT: главы Пентагона и Госдепа выступали против заморозки военной помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь Майкл Помпео, а также бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступали против решения главы американской администрации Дональда Трампа о блокировке военной помощи Украине. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times, журналистам которой удалось пообщаться с несколькими бывшими и действующими сотрудниками администрации и другими официальными лицами.

По информации газеты, в конце августа текущего года Эспер, Помпео и Болтон приняли участие во встрече с Трампом в Овальном кабинете, о которой ранее не было известно. Источники издания утверждают, что в ходе встречи они тщетно пытались убедить американского лидера отказаться от решения о заморозке военной помощи Киеву. По словам собеседников журналистов газеты, сотрудники администрации считали, что "оказание помощи было в интересах Соединенных Штатов".

Газета подчеркивает, что спор относительно оказания помощи Украине породил разногласия среди высокопоставленных членов администрации американского президента. Так, указывает The New York Times, давлению подвергся исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, который выступал на стороне Трампа и "стал основным каналом передачи требований Трампа о заморозке помощи".

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

На прошлой неделе базирующийся в американской столице Центр за честность в публичной политике (Center for Public Integrity) опубликовал полученные через суд документы о служебной переписке между сотрудником Административно-бюджетного управления Белого дома Майклом Даффи и Пентагоном, из которых следует, что Трамп начал рассматривать вопрос о приостановке военной помощи Киеву 19 июня. А 25 июля, вскоре после разговора Трампа с Зеленским, Даффи попросил оборонное ведомство США в свете полученных им указаний и "планов администрации пересмотреть помощь Украине" придержать "[выполнение] любых дополнительных обязательств Пентагона по данным средствам".