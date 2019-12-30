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Глава Пентагона назвал успешными удары по объектам "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке

Глава Пентагона Марк Эспер AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер заявил в воскресенье, что удары по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии были успешными. Он также добавил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом дополнительные меры в случае необходимости. Его высказывания приводит пресс-пул Белого дома по итогам брифинга в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида).

"Удары были успешными. Пилоты и самолеты благополучно вернулись обратно на базу. Добавлю, что во время наших сегодняшних консультаций с президентом мы обсуждали другие доступные варианты. И я бы также отметил, что мы будем предпринимать дополнительные шаги по мере необходимости, чтобы действовать в рамках собственной самообороны и сдерживать дальнейшее ненадлежащее поведение со стороны вооруженных группировок или со стороны Ирана", - отметил министр обороны.

Теги
СШАИракСирияТрамп, ДональдЭспер, Марк
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