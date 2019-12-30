Yomiuri: аэродром для палубной авиации США на японском острове построят к 2024 году

ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. Аэродром и другие объекты для проведения массированных учений палубной авиации с авианосцев ВМС США будет построен на средства Токио на необитаемом острове Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе Японии к 2024 году. Об этом сообщила в понедельник газета Yomiuri shimbun со ссылкой на правительственные источники.

Строительство объекта, по этим данным, начнется в 2022 году, а учения авиации предполагается начать там с 2025 года.

В начале декабря Токио объявил, что Министерство обороны Японии договорилось о покупке за 16 млрд иен (почти $146 млн) необитаемого острова Магэ, который до этого принадлежал частной компании из Токио.

Учения авиации, в ходе которых имитируются взлеты и посадки самолетов на палубу авианосцев, сопровождаются большим шумом и неизменно вызывают в Японии протесты населения и органов местного самоуправления. Из-за этого они были перенесены с базы Ацуги к юго-западу от Токио на почти безлюдный отдаленный остров Иводзима. Однако он расположен слишком далеко - более чем в 1200 км от Токио.

В результате еще в 2011 году военные двух стран решили проработать вопрос о размещении аэродрома для таких тренировок на острове Магэ площадью 8 кв. км. Он расположен всего в 400 км от авиабазы морской пехоты США Ивакуни на юго-западе главного японского острова Хонсю, куда сейчас переведены около 60 самолетов американской палубной авиации. Объект на Магэ будет использоваться совместно вооруженными силами США и Японии.