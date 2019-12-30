{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Yomiuri: аэродром для палубной авиации США на японском острове построят к 2024 году

Строительство объекта может начаться в 2022 году

ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. Аэродром и другие объекты для проведения массированных учений палубной авиации с авианосцев ВМС США будет построен на средства Токио на необитаемом острове Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе Японии к 2024 году. Об этом сообщила в понедельник газета Yomiuri shimbun со ссылкой на правительственные источники.

Строительство объекта, по этим данным, начнется в 2022 году, а учения авиации предполагается начать там с 2025 года.

В начале декабря Токио объявил, что Министерство обороны Японии договорилось о покупке за 16 млрд иен (почти $146 млн) необитаемого острова Магэ, который до этого принадлежал частной компании из Токио.

Учения авиации, в ходе которых имитируются взлеты и посадки самолетов на палубу авианосцев, сопровождаются большим шумом и неизменно вызывают в Японии протесты населения и органов местного самоуправления. Из-за этого они были перенесены с базы Ацуги к юго-западу от Токио на почти безлюдный отдаленный остров Иводзима. Однако он расположен слишком далеко - более чем в 1200 км от Токио.

В результате еще в 2011 году военные двух стран решили проработать вопрос о размещении аэродрома для таких тренировок на острове Магэ площадью 8 кв. км. Он расположен всего в 400 км от авиабазы морской пехоты США Ивакуни на юго-западе главного японского острова Хонсю, куда сейчас переведены около 60 самолетов американской палубной авиации. Объект на Магэ будет использоваться совместно вооруженными силами США и Японии.

Теги
ЯпонияСША
Реклама на ТАСС
Атаки боевиков на трассе М-4 в Сирии прекратились после патрулирования
По всей протяженности трассы установлено по 20 опорных пунктов со стороны сирийской и турецкой армий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС