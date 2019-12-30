Киев изменит закон о люстрации с учетом критики ЕСПЧ

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Закон Украины о люстрации (очищении власти) будет пересмотрен парламентом с учетом замечаний Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Будем [пересматривать закон]. Вопрос только в том, как и когда мы это сделаем, но однозначно закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ", - сказал он в интервью "РБК Украина".

Министр заявил, что круг лиц, которые подпадают под действие закона, будет сужаться, а не расширяться за счет чиновников, бывших у власти с 2014 года, как ранее предлагал президент Украины Владимир Зеленский. "Могу говорить с юридической точки зрения, учитывая последние решения ЕСПЧ, что расширение объема люстрации не актуально. Европейский суд, наоборот, призывает сузить объем люстрации. Поэтому мы эту идею не поддерживали", - добавил Малюська.

Вместе с тем остальные замечания ЕСПЧ к закону министр назвал "не совсем понятными". Решение [ЕСПЧ] довольно размытое, в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить, - пояснил он. - То есть общий посыл понятен, что объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию, необходимо как-то сужать, но он не совсем однозначный, и трудно понять причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда. Это сложное решение и не совсем однозначное".

Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Согласно ему, под люстрацию подпадают все государственные служащие, а также сотрудники органов местного самоуправления, которые занимали посты с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года.

Кроме того, под действие закона подпадают сотрудники правоохранительных органов, госслужащие и должностные лица органов местного самоуправления, причинившие "вред жизни, здоровью и имуществу" участников "майдана", а также лица, состоявшие до 19 августа 1991 года на руководящих должностях в КПСС и ВЛКСМ, политработники вооруженных сил СССР и МВД СССР, бывшие сотрудники спецслужб и лица, "имевшие отношение к политическим преследованиям участников украинского национально-освободительного движения времен Второй мировой войны и послевоенного времени".

В октябре этого года ЕСПЧ принял решение, которое признало закон нарушающим права граждан. К соответствующему выводу европейские судьи пришли, рассмотрев пять жалоб от граждан Украины. Все они были сведены в одно дело. В сообщении суда указывалось, что "речь идет о людях, занимавших различные позиции на государственной службе не менее года в период президентства Виктора Януковича с 2010 по 2014 годы, или о тех, кто работал в аппарате КПСС". Суд постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю €5 тыс. в качестве компенсации морального ущерба, а также €1,5 тыс. первому заявителю и по €300 евро остальным на покрытие судебных издержек.