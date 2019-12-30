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МИД Ирана считает атаки ВВС США по северу Ирака "манифестацией терроризма"

Иран призвал незамедлительно прекратить вмешательство во внутренние дела Ирака и уважать его суверенитет

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Иран выступил с резким осуждением бомбардировок Соединенными Штатами позиций группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке и назвал эти атаки манифестацией терроризма. Об этом, как передал иранский телеканал Press TV, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Иран самым решительным образом осуждает авиаудары по позициям "Катаиб Хезболлах" и рассматривает это нападение как манифестацию терроризма", - отметил Мусави. Официальный представитель иранского МИД призвал Вашингтон "незамедлительно прекратить вмешательство во внутренние дела Ирака и уважать его суверенитет".

Ранее представитель Пентагона сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке в ответ на приписываемые ей нападения. По версии представителя оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский гражданский служащий.

По данным телеканала Al Sumaria, в результате ударов ВВС США по базам "Катаиб Хезболлах" в районе иракского города Эль-Каим неподалеку от границы с Сирией погибли не менее 25 человек, и около 38 получили ранения. Президент Ирака Бархам Салех назвал удары ВВС США по базе "Катаиб Хезболлах" нарушением национального суверенитета. И. о. премьер-министра республики Адель Абдель Махди в свою очередь призвал к проведению экстренного совещания иракского руководства для рассмотрения сложившейся ситуации.

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