Новый проект закона о децентрализации Украины не содержит особого статуса Донбасса

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Новый проект поправок в конституцию Украины в сфере децентрализации власти, который президент Владимир Зеленский направил на утверждение Верховной рады, вновь не содержит положения об особом статусе Донбасса, включая лишь ряд редакторских правок и уточнений.

Президент Украины Владимир Зеленский в новом документе подтвердил унитарность государства, отказавшись от любой формы федерализации страны. "Территориальное устройство Украины основывается на принципах унитарности, единства и целостности государственной территории", - отмечается в документе, опубликованном на https://rada.gov.ua/сайте Рады.

При этом в новом законопроекте появилось положение о городе Севастополь, статус которого "определяется законами Украины". Верховная рада, говорится в документе, имеет право определять "статус административно-территориальных единиц, статус города Киева как столицы Украины и города Севастополя в системе административно-территориального устройства Украины".

Главными нововведениями реформы административно-государственного устройства должны стать ликвидация местных и областных государственных администраций и введение института префекта, который возьмет функцию административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины, а также создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружных и областных советов и исполкомов.

В соответствии с новым проектом, префекты придут на смену глав местных госадминистраций. Назначаться и увольняться они будут президентом по представлению кабмина. В полномочия префекта добавлено внесение президенту представления о временном приостановлении полномочий главы общины, окружного и областного советов в случае принятия акта, не соответствующего конституции. В новом документе прописан также порядок избрания председателя общины, срок полномочий которого увеличен с 4 до 5 лет.

Особый статус Донбасса - отдельным законом

Еще в 2015 году Рада по предложению тогдашнего президента Петра Порошенко направила в Конституционный суд документ, который включал создание института префектов для надзора за соблюдением Конституции и законов страны органами местного самоуправления. При этом законопроект Порошенко включал в себя и нормы об особенностях самоуправления Донбасса. Тогда Рада даже приняла законопроект в первом чтении, но для принятия во втором чтении и в целом необходимо не менее 300 голосов. В парламенте их не было. Против предоставления особого статуса Донбассу выступила значительная часть депутатов Рады, и Порошенко не решился настаивать на продолжении административной реформы.

В начале сентября Зеленский поручил завершить реформу децентрализации и провести на новой административной основе местные выборы в 2020 году. При этом особое положение территорий на востоке страны на конституционном уровне предусмотрено Минскими соглашениями, и в преддверии нормандского саммита украинская сторона в рамках минской контактной группы подписала согласие на имплементацию "формулы Штайнмайера".

Ранее Киев неоднократно обещал, что все это будет учтено в новом законопроекте о децентрализации. "В минских договоренностях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договоренностям, которые были. И это то, о чем сказал Зеленский, что мы все равно идем на изменения в конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине", - заявлял, в частности, глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала Inter.

Сейчас предполагается, что особый статус Донбасса будет определен отдельным законом. 18 декабря президент Владимир Зеленский продлил еще на год закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который еще называют законом об особом статусе Донбасса. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил тогда, что парламент после Нового года намерен разработать новый закон об особом статусе Донбасса.

Верховная рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года. Необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе. Парламент уже несколько раз продлевал его действие.

В ст. 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения в Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий в Донбассе, о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.