Лавров обвинил США в поддержке сепаратизма на восточном берегу Евфрата в Сирии

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают сепаратизм курдов на восточном берегу Евфрата в Сирии, несмотря на зафиксированные в резолюциях Совета Безопасности ООН требования уважать территориальную целостность страны. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Говорили о ситуации, которая складывается в Идлибе и на восточном берегу Евфрата, где по-прежнему наши американские коллеги продолжают подпитывать сепаратистские тенденции в нарушение требований Совета Безопасности ООН уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики", - сказал глава МИД РФ.

В начале октября Турция объявила о проведении в северных районах Сирии, населенных курдами, операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны для защиты турецкой границы. 17 октября Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район буферной зоны. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.

28 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены перебросить дополнительные наземные механизированные силы на север Сирии для охраны нефтяных полей от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Принятие мер по установлению контроля за нефтедобычей в Сирии высокопоставленные представители американской администрации в последнее время неоднократно подкрепляли заявлениями о том, что Вашингтон отнюдь не собирается отказываться от сотрудничества с сирийскими курдами, несмотря на требования Турции.