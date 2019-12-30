Bloomberg: госсекретарь США Помпео посетит Украину на этой неделе

ТАСС, 30 декабря. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Украину на текущей неделе, чтобы продемонстрировать поддержку Киеву со стороны Вашингтона. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, Помпео станет самым высокопоставленным представителем американской администрации, который посетит Украину после телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, послужившим причиной начала процедуры импичмента в отношении американского лидера в Конгрессе США.

Агентство указывает, что визит Помпео призван показать, что "политикой Вашингтона в отношении Киева руководит именно госсекретарь, а не адвокат Трампа Рудольф Джулиани", посетивший Украину в середине декабря. По данным Bloomberg, приезд Джулиани "мог породить среди некоторых украинских чиновников высокого уровня опасения" относительно того, что администрация республиканца Трампа использует Украину "лишь для атаки на демократов в преддверии президентских выборов в США в 2020 году".

Ранее газета Politico со ссылкой на источники проинформировала, что США для налаживания отношений с Украиной рассматривают возможность визита Помпео в Киев в январе и назначение нового посла в эту страну. Должность главы диппредставительства в украинской столице остается вакантной с мая, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Она получила назначение в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности.

На прошлой неделе журнал Foreign Policy сообщил, что Помпео, как ожидается, в январе 2020 года также посетит Белоруссию.

Скандал в США

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг июльской беседы по телефону между Трампом и Зеленским, которая в итоге стала поводом для объявления Палатой представителей Конгресса, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении главы Белого дома. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп при содействии Джулиани пытался убедить Зеленского провести расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, глава администрации США, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена, чтобы облегчить себе переизбрание на второй срок. Зеленский факт давления со стороны американского лидера опроверг.

Белый дом 25 сентября обнародовал стенограмму беседы Трампа и Зеленского. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генпрокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также не усмотрело оснований для проведения дальнейшего расследования.