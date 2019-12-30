{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: госсекретарь США Помпео посетит Украину на этой неделе

Как сообщает агентство, он станет самым высокопоставленным представителем американской администрации, который посетит Украину после телефонного разговора лидеров США и Украины

ТАСС, 30 декабря. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Украину на текущей неделе, чтобы продемонстрировать поддержку Киеву со стороны Вашингтона. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, Помпео станет самым высокопоставленным представителем американской администрации, который посетит Украину после телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, послужившим причиной начала процедуры импичмента в отношении американского лидера в Конгрессе США.

Агентство указывает, что визит Помпео призван показать, что "политикой Вашингтона в отношении Киева руководит именно госсекретарь, а не адвокат Трампа Рудольф Джулиани", посетивший Украину в середине декабря. По данным Bloomberg, приезд Джулиани "мог породить среди некоторых украинских чиновников высокого уровня опасения" относительно того, что администрация республиканца Трампа использует Украину "лишь для атаки на демократов в преддверии президентских выборов в США в 2020 году".

Ранее газета Politico со ссылкой на источники проинформировала, что США для налаживания отношений с Украиной рассматривают возможность визита Помпео в Киев в январе и назначение нового посла в эту страну. Должность главы диппредставительства в украинской столице остается вакантной с мая, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Она получила назначение в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности.

На прошлой неделе журнал Foreign Policy сообщил, что Помпео, как ожидается, в январе 2020 года также посетит Белоруссию.

Скандал в США

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг июльской беседы по телефону между Трампом и Зеленским, которая в итоге стала поводом для объявления Палатой представителей Конгресса, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении главы Белого дома. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп при содействии Джулиани пытался убедить Зеленского провести расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, глава администрации США, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена, чтобы облегчить себе переизбрание на второй срок. Зеленский факт давления со стороны американского лидера опроверг.

Белый дом 25 сентября обнародовал стенограмму беседы Трампа и Зеленского. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генпрокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также не усмотрело оснований для проведения дальнейшего расследования.

Теги
Обама, БаракБелоруссияУкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Джулиани, РудольфЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Источник: визит Помпео в Москву на фоне поездок в Киев и Минск не планируется
Госсекретарь США намерен посетить Украину 3 января, Белоруссию - 4 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС