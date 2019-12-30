The Times сообщила, что постпред Британии при ООН является претендентом на пост главы МИ-6

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс является одним из наиболее вероятных претендентов на пост руководителя службы внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6 или должность посла в США. Об этом сообщила в понедельник газета The Times.

По данным издания, 60-летний дипломат, которая работает на нынешней должности с марта прошлого года, имеет поддержку премьер-министра Бориса Джонсона и уже в следующем году станет первой в истории женщиной на одном из вышеупомянутых постов. В случае с МИ-6 Пирс сменила бы Алекса Янгера, который возглавляет спецслужбу с 2014 года, а в апреле этого года продлил свой контакт, чтобы обеспечить стабильность на время переговоров по Brexit.

Янгер покинет свой пост летом 2020 года. Примерно в это же время уйдет глава Национального центра кибербезопасности Киран Мартин, а за несколько месяцев до этого, в апреле 2020 года - руководитель британской службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер.

Издание сообщает, что, помимо Пирс, другими претендентами по пост главы службы внешней разведки являются глава службы безопасности МВД королевства Том Хард, заместитель советника по национальной безопасности Мадлен Алессандри и политический директор МИД Ричард Мур.

Пост посла Великобритании в США является вакантным с июля этого года, когда его покинул Ким Дэррок. Причиной прекращения его карьеры в Вашингтоне стали нелестные характеристики, которые дипломат давал президенту США Дональду Трампу и его команде: администрацию главы Белого дома посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. После того, как выдержки тайной переписки дипломата попали в британскую печать, посол был отозвал - Трамп заявил, что американская администрация больше не будет иметь с ним дела.

Карен Пирс за 40 лет работы в Форин оффисе занимала посты в Токио, Женеве, на Балканах, а с 2015 по 2016 была послом королевства в Афганистане.