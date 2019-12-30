{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представитель Эрдогана заявил о сближении Турции и России из-за угрозы западных санкций

Представитель турецкого лидера назвал сближение Анкары и Москвы "естественным результатом политики изоляции в отношении Турции"

АНКАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Угрозы санкций со стороны стран Запада стали одной из причин сближения Турции с Россией. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Угрозы санкций были одним из факторов, которые ускорили сближение Турции и России. Что касается критики Запада по поводу сближения Анкары и Москвы, то это был естественный результат политики изоляции в отношении Турции, которую можно увидеть в Сирии, Ираке, Восточном Средиземноморье и других регионах", - приводит его слова газета Sabah.

Представитель Эрдогана также высказал предположение, что в следующем году продолжится тенденция, когда единство НАТО ставится под вопросом, как это было в 2019 году. По мнению Калына, это связано "с резким ростом неопределенности в мировой политике".

Теги
ТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
Источник: визит Помпео в Москву на фоне поездок в Киев и Минск не планируется
Госсекретарь США намерен посетить Украину 3 января, Белоруссию - 4 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС