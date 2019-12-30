В Минске сообщили, что госсекретарь США планирует посетить Белоруссию 4 января

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео планирует посетить Белоруссию с рабочим визитом 4 января 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"Рабочий визит Государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года. Актуальной программой предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Ранее госсекретарь США в своем "Твиттере" сообщил, что в наступающем году планирует посетить Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр.