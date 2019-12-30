{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минске сообщили, что госсекретарь США планирует посетить Белоруссию 4 января

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео планирует посетить Белоруссию с рабочим визитом 4 января 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"Рабочий визит Государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года. Актуальной программой предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Ранее госсекретарь США в своем "Твиттере" сообщил, что в наступающем году планирует посетить Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Реклама на ТАСС
Госсекретарь США сообщил, что посетит Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр
По словам Майкла Помпео, он намерен "встретиться с партнерами и подтвердить приоритеты США в Европе и Центральной Азии"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС