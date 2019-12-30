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В Госдепе сообщили о запланированных встречах Помпео в Киеве

Госсекретарь США проведет переговоры 3 января с президентом, главами МИД и Минобороны Украины

ТАСС, 30 декабря. Госсекретарь США Майкл Помпео планирует провести 3 января в Киеве встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что целью визита является "подтверждение Соединенными Штатами поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины".

На Украине Помпео также планирует встретиться с религиозными деятелями, представителями гражданского общества и деловых кругов, чтобы обсудить ситуацию в области прав человека, "инвестиционный климат и программу реформ правительства". Кроме того, госсекретарь США посетит Михайловский Златоверхий монастырь, где почтит память погибших на Донбассе.

 

Теги
УкраинаСШАПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир Александрович
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Госсекретарь США сообщил, что посетит Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр
По словам Майкла Помпео, он намерен "встретиться с партнерами и подтвердить приоритеты США в Европе и Центральной Азии"
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