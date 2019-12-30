В Международном комитете Красного Креста считают, что ИГ закрепилось на севере Афганистана

"В последние два-три года в Афганистане мы наблюдали укрепление группировок, которые считают себя сторонниками ИГ. Я не могу сказать, сколько их, судить о каких-то цифрах, но если посмотреть на количество атак в Афганистане, за которые брала на себя ответственность эта организация, то ИГ там на подъеме", - сказал он.

Штилхарт отметил, что интенсивность конфликта в Афганистане за минувшие два года серьезно возросла. "Например, в 2018 году в Афганистане погибло вдвое больше людей, чем в Сирии: 44 тысячи погибших против 22-23 тысяч", - указал представитель МККК.

"Одна из проблем - то, что сейчас складывается ситуация существования многочисленных раздробленных групп, которые присягнули на верность ИГ. Особенно это заметно на севере страны, - пояснил Штилхарт. - Среди проблем необходимо отметить и тот факт, что по сравнению с прошлым периодом в настоящее время конфликт перенесся в городские районы, где происходят многочисленные атаки смертников и другие нападения, авиаудары, которые приводят к гибели большого числа людей среди гражданского населения".