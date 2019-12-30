{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Международном комитете Красного Креста считают, что ИГ закрепилось на севере Афганистана

Там также отметили, что интенсивность конфликта в этой стране за минувшие два года серьезно возросла

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) сумела получить в Афганистане поддержку ряда вооруженных отрядов на севере страны. Об этом заявил в интервью ТАСС директор управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) Доминик Штилхарт.

На эту тему
Глава отдела оперативной деятельности МККК: в Сирии пропали без вести 22 тыс. человек

"В последние два-три года в Афганистане мы наблюдали укрепление группировок, которые считают себя сторонниками ИГ. Я не могу сказать, сколько их, судить о каких-то цифрах, но если посмотреть на количество атак в Афганистане, за которые брала на себя ответственность эта организация, то ИГ там на подъеме", - сказал он.

Штилхарт отметил, что интенсивность конфликта в Афганистане за минувшие два года серьезно возросла. "Например, в 2018 году в Афганистане погибло вдвое больше людей, чем в Сирии: 44 тысячи погибших против 22-23 тысяч", - указал представитель МККК.

"Одна из проблем - то, что сейчас складывается ситуация существования многочисленных раздробленных групп, которые присягнули на верность ИГ. Особенно это заметно на севере страны, - пояснил Штилхарт. - Среди проблем необходимо отметить и тот факт, что по сравнению с прошлым периодом в настоящее время конфликт перенесся в городские районы, где происходят многочисленные атаки смертников и другие нападения, авиаудары, которые приводят к гибели большого числа людей среди гражданского населения".

Теги
АфганистанСирия
Реклама на ТАСС
Госсекретарь США сообщил, что посетит Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр
По словам Майкла Помпео, он намерен "встретиться с партнерами и подтвердить приоритеты США в Европе и Центральной Азии"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС