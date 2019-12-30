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Кризис в Сирии

Асад в поздравительном послании Путину поблагодарил РФ за помощь в победе над терроризмом

В поздравительной телеграмме сирийский лидер также пожелал, чтобы "наступающий год был наполнен добром, принес прогресс и процветание России"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Россию за поддержку в сохранении суверенитета и территориальной целостности, а также за помощь в борьбе с терроризмом. В телеграмме, направленной в понедельник президенту России Владимиру Путину, он также поздравил его с наступающим Новым годом, сообщила канцелярия сирийского лидера.

"Президент Асад выразил глубокую благодарность сирийцев за все усилия, предпринимаемые Россией по поддержке суверенитета, единства и целостности сирийских земель, а также по оказанию помощи сирийскому народу в избавлении от терроризма, в восстановлении безопасности и мира в Сирии", - отмечается в сообщении.

В поздравительной телеграмме Асад пожелал, чтобы "наступающий год был наполнен добром, принес прогресс и процветание России". Он также выразил надежду на "дальнейшее продвижение двусторонних отношений" РФ и Сирии на благо "дружественных стран и народов".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин направил Башару Асаду поздравительное послание по случаю наступающего Нового года и Рождества. В телеграмме российский лидер подтвердил настрой на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Сирией и выразил поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности страны.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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