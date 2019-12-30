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Зеленский заявил об отсутствии оснований для лишения Медведчука звания заслуженного юриста

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с инициативой лишить главу политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" почетного звания за "ненадлежащую защиту с его стороны Василия Стуса и других диссидентов"

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит законных оснований лишить главу политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука звания заслуженного юриста Украины. Об этом говорится в ответе главы украинского государства на петицию, автор которой выступил с соответствующей инициативой.

В ответе президента, размещенном на его официальном сайте, сказано, что действующее законодательство "предусматривает два основания для лишения награжденного государственной награды Украины: приговора суда об осуждении лица за тяжкое преступление и персональные санкции за осуществление террористической деятельности. Такие санкции, добавил президент, утверждаются указом главы государства на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. "Материалы, соответствующие определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в офис президента не поступали", - подчеркнул Зеленский.

Ранее на сайте президента появилась петиция с инициативой лишить Медведчука почетного звания за "ненадлежащую защиту с его стороны Василия Стуса и других диссидентов". Петиция набрала 25 тыс. подписей необходимых для ее рассмотрения главой государства.

Василий Стус - украинский поэт, диссидент, известный своими националистическими взглядами. С 1972 по 1979 год он отбывал наказание в СССР за "антисоветскую агитацию и пропаганду". В начале 1980 года Стус был вновь осужден за антисоветскую деятельность. Его адвокатом был назначен юрист и будущий политик Виктор Медведчук. Суд признал Стуса виновным в "антисоветской деятельности и пропаганде". Его приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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