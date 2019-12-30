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Разведка Сомали считает, что к планированию теракта в Могадишо причастны иностранные силы

Сомалийская разведка также отметила, что"будет сотрудничать со спецслужбами на международном уровне, "чтобы завершить текущее расследование"

ПРЕТОРИЯ, 30 декабря. /ТАСС/. Национальное агентство разведки и безопасности Сомали объявило в понедельник, что за совершенной террористической атакой в столице страны Могадишо, в результате которой погибли более 80 человек, стоит "иностранное государство".

"Мы предоставили руководству страны предварительный доклад о том, что резня в Могадишо 28 декабря была спланирована иностранным государством", - говорится в сообщении на странице разведслужбы в Twitter. При этом агентство не привело название страны, в отношении которой возникли подозрения. Сомалийская разведка также отметила, что "будет сотрудничать с рядом спецслужб на международном уровне с тем, чтобы завершить текущее расследование".

В субботу террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой грузовик на контрольно-пропускном пункте на юго-западе Могадишо. В тот же день президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед обвинил в причастности к этой атаке группировку "Аш-Шабаб". По данным правительства страны, в результате теракта погиб 81 человек, еще по меньшей мере 25 человек числятся пропавшими без вести.

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