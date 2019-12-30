СМИ: парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию 2 января

АНКАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Великое национальное собрание (парламент) Турции рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность отправки войск в Ливию, 2 января. Об этом сообщает в понедельник телеканал NTV.

По его данным, депутаты проведут внеочередное собрание, чтобы проголосовать по данному законопроекту, который ранее в понедельник был представлен в парламенте.

Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном. Эрдоган утвердил его 26 декабря и в тот же день сообщил, что уже в январе запросит у парламента разрешение отправить в Ливию войска.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.