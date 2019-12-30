Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам. Об этом в понедельник заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Вчера, после обмена, я опросила всех лиц, которых мы получили в ходе обмена пленными. И не было ни одного человека, который не сказал, что к нему применялись методы незаконного дознания. То есть люди подтвердили, что в отношении них применялись пытки", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

29 декабря на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, в республики Донбасса были возвращены 124 человека, украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.