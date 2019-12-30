В ДНР сообщили, что в ходе обмена пленными получили двоих экс-беркутовцев

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) в ходе обмена пленными с Киевом получила двух бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", которые противостояли участникам "евромайдана" в 2014 году. Об этом в понедельник сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Украине и республикам Донбасса впервые за два года удалось провести большой обмен пленными

"Нам переданы два человека (из числа бывших сотрудников "Беркута" - прим. ДАН). Они находятся в медицинских учреждениях", - цитирует ее Донецкое агентство новостей (ДАН).

29 декабря на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. В республики Донбасса были возвращены 124 человека, украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек, в том числе пять экс-бойцов спецподразделения "Беркут" - троих передали Луганской народной республике и двоих - ДНР.

"Беркутовцев" в субботу отпустил под личное обязательство Киевский апелляционный суд, заменив меру пресечения с содержания под стражей. Решение суда коснулось Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, находящихся в Лукьяновском СИЗО в Киеве, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтура, которые находились под домашним арестом. Экс-бойцы были освобождены, несмотря на протесты со стороны радикалов.

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля 2014 года стали более 100 человек, сотни получили ранения. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута", которые были на период следствия арестованы.