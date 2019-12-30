Власти Боливии объявили персонами нон грата посла Мексики и поверенную в делах Испании

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 декабря. /ТАСС/. Временное правительство Боливии объявило персонами нон грата посла Мексики в Ла-Пасе и поверенную в делах Испании в южноамериканской республике после инцидента у резиденции мексиканского посла. Об этом сообщила в понедельник и.о. президента Боливии Жанин Аньес.

"Правительство, которое я возглавляю, приняло решение объявить персонами нон грата посла Мексики Марию Тересу Меркадо, поверенную в делах Испании Кристину Боррегеро и консула Испании в Боливии Альваро Фернандеса", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

В пятницу полиция страны не пустила в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе сопровождавших поверенную в делах Испании в южноамериканской стране. По версии ведомства, люди, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с дипломатом, скрывали лица от правоохранительных органов.

Помимо трех вышеуказанных дипломатов, Боливию в течение 72 часов должны покинуть лица, которые сопровождали поверенную в делах Испании во время инцидента. "Эта группа представителей правительства Мексики и Испании нанесла серьезный урон суверенитету и достоинству народа и правительства Боливии", - добавила и. о. главы государства.

Аньес также назвала "несостоятельными" объяснения, которые предоставили испанские дипломаты. По их словам, поверенная в делах Испании прибыла в резиденцию посла Мексики, чтобы "нанести визит вежливости".

Пятничный инцидент произошел на фоне обострения отношений между правительством Мексики и временными властями Боливии. Глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард в четверг сообщил, что его страна намерена обратиться в международную судебную инстанцию с жалобой на действия правоохранительных органов Боливии, сотрудники которых выставили оцепление вокруг посольства республики в Ла-Пасе, на территории которого получили убежище несколько боливийских экс-министров. Временные власти выдали в отношении них ордер на арест по обвинению в подстрекательстве к мятежу и терроризме.