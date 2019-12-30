Нетаньяху поблагодарил Помпео за действия США против Ирана в регионе

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил в ходе телефонного разговора в понедельник американского госсекретаря Майкла Помпео за действия США, направленные против Ирана и его сателлитов в регионе. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"В оборонительных целях". США ударили по позициям шиитских ополченцев в Ираке и Сирии

"Премьер-министр Нетаньяху сегодня говорил по телефону с госсекретарем США Помпео и поблагодарил его за важные действия США против Ирана и его сателлитов в регионе", - говорится в сообщении.

В воскресенье представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. Он потребовал, чтобы "Иран и его марионеточные силы из "Катаиб Хезболлах" прекратили "атаки на американские и коалиционные силы" и уважали суверенитет Ирака.

По данным телеканала As Sumaria, в результате ударов ВВС США по базам "Катаиб Хезболлах" в районе иракского города Эль-Каим неподалеку от границы с Сирией погибли не менее 25 человек, несколько десятков получили ранения.