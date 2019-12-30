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Совет по нацбезопасности Ирака решил пересмотреть отношения с международной коалицией

В Багдаде назвали "посягательством на суверенитет Ирака" удары США по объектам "Катаиб Хезболлах"

КАИР, 30 декабря. /ТАСС/. После американских ударов по Ираку Багдад пересмотрит отношения с международной коалицией. Такое решение, как передает телеканал As Sumaria, принято в понедельник на экстренном заседании Совета по национальной безопасности при правительстве республики.

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"Осуждаем этот акт, считая его посягательством на суверенитет Ирака и серьезным нарушением правил поведения сил коалиции, включая войска США, путем проведения операций без одобрения иракского правительства, - отмечается в заявлении совета, который указывает, что данная атака была направлена против иракских сил, формирующих важный фронт на границе [с Сирией] против остатков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). - Это ставит под угрозу безопасность и суверенитет Ирака, а также угрожает безопасности всех без исключения".

"Такое преступное нападение не соответствует целям и принципам, ради которых была сформирована международная коалиция, что заставляет Ирак пойти на пересмотр отношений и условий взаимодействия с ней в сфере безопасности, политическом и правовом поле таким образом, чтобы сохранить суверенитет страны и защитить жизни ее сыновей", - подчеркивается в коммюнике.

В воскресенье в Пентагоне сообщили, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. По версии американского оборонного ведомства, данная структура несет ответственность за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских.

По данным телеканала As Sumaria, в результате ударов ВВС США по базам "Катаиб Хезболлах" в районе иракского города Эль-Каим (провинция Анбар) неподалеку от границы с Сирией погибли не менее 25 человек, несколько десятков получили ранения.

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