Президент Ирака призвал обеспечить защиту иракских баз и международных сил в стране

КАИР, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Ирака Бархам Салех вновь назвал удары ВВС США по базе шиитской группировки нарушением суверенитета страны, призвав в то же время обеспечить безопасность иракских военных баз и защиту иностранных представительств, посольств и международных сил в республике. Об этом, как передает информационное агентство INA , говорится в заявлении, распространенном в понедельник канцелярией главы государства.

"Президент рассматривает это нападение как нарушение суверенитета Ирака, продолжая вместе с правительственными структурами оценивать понесенный в результате него ущерб и число жертв, - отмечается в коммюнике. - Указывая на необходимость уважать суверенитет республики и оберегать ее безопасность и стабильность, он также призывает обеспечить защиту иракских военных баз, иностранных представительств, посольств и международных сил, поддерживающих усилия Багдада в противостоянии терроризму".

В заявлении также содержится требование "избавить Ирак от последствий региональных и международных конфликтов". "Президент обращается с призывом проявлять сдержанность, избегать эскалации и всего, что может навредить стране в нынешних сложных условиях, выражая в то же время соболезнования семьям мучеников, погибших от американских воздушных ударов", - подчерчивается в нем.

В свою очередь и.о. премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал удары "преступными и неприемлемыми", предупредив о том, что "они будут иметь опасные последствия".

Между тем духовный наставник иракских мусульман-шиитов аятолла Али ас-Систани в направленном в понедельник послании правительству указал на то, что "незаконные действия некоторых сторон" не должны быть использованы в качестве повода для нарушения суверенитета Ирака. "Только иракские власти имеют право противодействовать им и принимать необходимые меры для предотвращения подобной практики, - отмечается в послании. - Именно они должны делать это и не допускать, чтобы Ирак превращался в арену для сведения региональных и международных счетов и вмешательства других в его внутренние дела".