Дамаск считает агрессией атаку ВВС США по иракской территории

ТАСС, 30 декабря. Сирия решительно осуждает нападение американских ВВС на позиции группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории и считает эту атаку агрессией против Ирака. Об этом говорится в заявлении сирийского МИД, распространенном в понедельник агентством SANA .

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Как отмечается в документе, Сирия "осуждает кровавую американскую агрессию против отрядов иракского народного ополчения, которые защищают независимость своей страны, а также любую агрессию против суверенитета и свободы Ирака и иракского народа". МИД Сирии выразил солидарность с иракским народом и правительством страны и потребовал от США "незамедлительно прекратить вмешательство во внутренние дела иракского государства".

В воскресенье представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. По версии представителя американского оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" несет ответственность за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский гражданский служащий.

По данным телеканала As Sumaria, в результате ударов ВВС США по базам "Катаиб Хезболлах" в районе иракского города Эль-Каим погибли не менее 25 человек, несколько десятков получили ранения.