{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дамаск считает агрессией атаку ВВС США по иракской территории

МИД Сирии потребовал от США "незамедлительно прекратить вмешательство во внутренние дела иракского государства"

ТАСС, 30 декабря. Сирия решительно осуждает нападение американских ВВС на позиции группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории и считает эту атаку агрессией против Ирака. Об этом говорится в заявлении сирийского МИД, распространенном в понедельник агентством SANA.

На эту тему
"В оборонительных целях". США ударили по позициям шиитских ополченцев в Ираке и Сирии

Как отмечается в документе, Сирия "осуждает кровавую американскую агрессию против отрядов иракского народного ополчения, которые защищают независимость своей страны, а также любую агрессию против суверенитета и свободы Ирака и иракского народа". МИД Сирии выразил солидарность с иракским народом и правительством страны и потребовал от США "незамедлительно прекратить вмешательство во внутренние дела иракского государства".

В воскресенье представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. По версии представителя американского оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" несет ответственность за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский гражданский служащий.

По данным телеканала As Sumaria, в результате ударов ВВС США по базам "Катаиб Хезболлах" в районе иракского города Эль-Каим погибли не менее 25 человек, несколько десятков получили ранения.

Теги
СШАИракСирия
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Испания решила выслать трех боливийских дипломатов
Ранее и.о. президента Боливии Жанин Аньес объявила персонами нон грата посла Мексики в Ла-Пасе, поверенную в делах Испании в южноамериканской республике и еще несколько испанских дипломатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС