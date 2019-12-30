Помпео заявил, что намерен оставаться на посту госсекретаря США

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Майкл Помпео намерен оставаться госсекретарем США до тех пор, президент США Дональд Трамп хочет видеть его на этом посту. Об этом он заявил в понедельник в интервью телекомпании Fox News, отвечая на вопрос о возможности выдвижения его кандидатуры на выборах в Сенат Конгресса США от штата Канзас на предстоящих в ноябре 2020 года выборах.

"Я намерен оставаться на посту и продолжать выполнять обязанности госсекретаря США при президенте Дональде Трампе, - отметил Майкл Помпео. - Я неоднократно заявлял об этом. Я намерен и впредь заявлять об этом, и до тех пор, пока президент Трамп желает видеть меня на этом посту, мне есть что делать".

Ранее в американских СМИ циркулировали слухи о том, что Майкл Помпео может оставить пост госсекретаря США ради участия в выборах в Сенат от штата Канзас. Сам Помпео это неоднократно отрицал, однако, как сообщила на прошлой неделе газета "Вашингтон пост", в окружении госсекретаря утверждают, что окончательное решение по этому вопросу он не принял, а время у него еще есть: регистрация кандидатов на выборах в Сенат от штата Канзас завершится только в июне следующего года.