Освобожденный в ходе обмена одессит приехал в Луганск, опасаясь преследований на родине

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Освобожденный в ходе состоявшегося в воскресенье обмена удерживаемыми лицами одессит Денис Шатунов решил переехать в Луганск, так как боится возвращаться из-за угроз. Об этом он заявил журналистам в Луганской республиканской клинической больнице, куда были доставлены освобожденные.

Шатунов рассказал, что был участником трагических событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов и хотел бы вернуться в Одессу, однако пока опасается это делать из-за радикально настроенных националистов, угрожающих расправой. "Я был осужден на десять лет строгого режима. Четыре с половиной года потеряны: потеряно время, потеряно здоровье", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Другой участник обмена, руководитель украинской политической партии СПАС Эдуард Коваленко сообщил, что по приезду на территорию ЛНР чувствует себя как дома. "Сейчас я чувствую себя дома, в безопасности, в кругу друзей и это очень приятно", - сказал он. Коваленко добавил, что он протестовал против братоубийственной войны в Донбассе и за это оказался в украинской тюрьме. "Я с Украины, в начале вооруженного конфликта в Донбассе я проводил акции против мобилизации на братоубийственную войну, организовывал перекрытие дорог, выступал в СМИ против режима Порошенко", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

29 декабря на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, в республики Донбасса были возвращены 124 человека, украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.