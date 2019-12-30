ЛАГ по просьбе Египта проведет 31 декабря экстренное заседание по Ливии

КАИР, 30 декабря. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) проведет 31 декабря экстренное заседание по ситуации в Ливии, сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya. Встреча пройдет на фоне обсуждения в Турции законопроекта, предусматривающего возможность отправки войск в Ливию.

Внеочередная сессия на уровне постоянных представителей регионального сообщества пройдет под председательством Ирака и по запросу Египта. Как указывается в заявлении ЛАГ, на встрече должна быть выработана "единая позиция арабских стран в отношении незаконного иностранного вмешательства в ливийскую проблему, которая угрожает стабильности Ливии и всего региона".

"Египет в своей ноте просил обсудить ситуацию в Ливии и возможные предпосылки для дальнейшей эскалации, которая может угрожать стабильности этой страны и региона, а также пути всеобъемлющего и комплексного урегулирования кризиса", - отметил помощник генсека ЛАГ Хусам Заки.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний после длившихся несколько месяцев позиционных боев и осады Триполи объявил 12 декабря о том, что его силы приступают к "решающей битве". На защиту столицы ПНС мобилизовало формирования из других подконтрольных ему регионов, а 20 декабря обратилось к подписанному в конце ноября меморандуму по военному сотрудничеству с Турцией. Как заявлял Сарадж, его кабмин вынужден был заключить эти договоренности и просить военной помощи, чтобы не допустить "оккупации" Триполи.

26 декабря документ был утвержден президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС попросит об этом. В тот же день столичное правительство официально обратилось с запросом к Анкаре оказать "воздушную, наземную и морскую" военную помощь.

В понедельник в турецкий парламент был внесен законопроект, предусматривающий возможность отправки войск в Ливию. Как сообщил телеканал NTV, депутаты намерены рассмотреть его 2 января.