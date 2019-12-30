Госдепартамент не уточняет, готовится ли визит Зеленского в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США отказывается уточнить, работает ли над подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, а также отвергает увязку этой темы с переговорами министра иностранных дел России Сергея Лаврова в американской столице, состоявшимися 10 декабря.

Вопросы на этот счет были заданы в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который провели двое сотрудников Госдепартамента США высокого ранга. Брифинг был посвящен предстоящим визитам госсекретаря США Майкла Помпео на Украину и Кипр, а также в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

"Встреча российского министра иностранных дел Лаврова [с руководством США] была запланированной, представляла собой полезную возможность поговорить о саммите в нормандском формате. Министр иностранных дел Лавров прибыл [в Вашингтон] прямо с этого [саммита]", - заявил упомянутый представитель американского внешнеполитического ведомства. Он имел в виду состоявшийся 9 декабря саммит в нормандском формате в Париже.

"Безусловно, вопросы, касающиеся Белого дома, следует задавать Белому дому. Но госсекретарь с нетерпением ждет возможности взаимодействовать [с нынешними властями Украины] по всему спектру вопросов, о которых он говорил в прошлом, которые он обсуждал с этими лидерами на других форумах, встречах и в ходе телефонных разговоров. И именно этим мы будем заниматься в Киеве позднее на текущей неделе", - отметил американский дипломат.

Он не пояснил, являются ли условием организации переговоров Зеленского с главой вашингтонской администрации республиканцем Дональдом Трампом в Белом доме начало расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине, а также обстоятельств поддержки прежним правительством в Киеве на президентских выборах в США в 2016 году Демократической партии.