{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдепартамент не уточняет, готовится ли визит Зеленского в Вашингтон

В ведомстве также отвергли увязку этой темы с переговорами министра иностранных дел России Сергея Лаврова в столице США, которые прошли 10 декабря

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США отказывается уточнить, работает ли над подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, а также отвергает увязку этой темы с переговорами министра иностранных дел России Сергея Лаврова в американской столице, состоявшимися 10 декабря.

На эту тему
Успеть за десять часов. Лавров завершил визит в Вашингтон

Вопросы на этот счет были заданы в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который провели двое сотрудников Госдепартамента США высокого ранга. Брифинг был посвящен предстоящим визитам госсекретаря США Майкла Помпео на Украину и Кипр, а также в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

"Встреча российского министра иностранных дел Лаврова [с руководством США] была запланированной, представляла собой полезную возможность поговорить о саммите в нормандском формате. Министр иностранных дел Лавров прибыл [в Вашингтон] прямо с этого [саммита]", - заявил упомянутый представитель американского внешнеполитического ведомства. Он имел в виду состоявшийся 9 декабря саммит в нормандском формате в Париже.

"Безусловно, вопросы, касающиеся Белого дома, следует задавать Белому дому. Но госсекретарь с нетерпением ждет возможности взаимодействовать [с нынешними властями Украины] по всему спектру вопросов, о которых он говорил в прошлом, которые он обсуждал с этими лидерами на других форумах, встречах и в ходе телефонных разговоров. И именно этим мы будем заниматься в Киеве позднее на текущей неделе", - отметил американский дипломат.

Он не пояснил, являются ли условием организации переговоров Зеленского с главой вашингтонской администрации республиканцем Дональдом Трампом в Белом доме начало расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине, а также обстоятельств поддержки прежним правительством в Киеве на президентских выборах в США в 2016 году Демократической партии.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Испания решила выслать трех боливийских дипломатов
Ранее и.о. президента Боливии Жанин Аньес объявила персонами нон грата посла Мексики в Ла-Пасе, поверенную в делах Испании в южноамериканской республике и еще несколько испанских дипломатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС