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Посол США назвал удары по Сирии и Ираку сигналом Ирану о недопустимости агрессии

Брайан Хук отметил, что авиаудары США носили оборонительный характер

БРЮССЕЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Авиаудары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии - это сигнал, что США не потерпят нападений на свои объекты. Об этом заявил в понедельник в ходе телефонного брифинга для международных СМИ спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Президент Трамп послал четкий сигнал Ирану, что США не потерпят нападений на свои объекты и своих граждан. Если мы атакованы иранским режимом или его ставленниками, мы предпринимаем решительные ответные действия", - заявил он. Он обвинил Иран в финансировании и поддержке "Катаиб Хезболлах" и нарушении суверенитета Ирака.

По его словам, "авиаудары по пяти объектам в Ираке и Сирии носили оборонительный характер". Их целью стали склады с оружием и командные пункты "Катаиб Хезболлах".

США обвиняют "Катаиб Хезболлах" в осуществленном 27 декабря ракетном обстреле иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб гражданский американский контрактник. "Катаиб Хезболлах" подчиняются общему командованию шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", которые сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, шиитские ополченцы из Ирака принимали участие в операциях против банд ИГ на сирийской территории в районе Бу-Кемаль.

Усиление давления

Брайан Хук также заявил, что США еще более нарастят санкционное давление на Иран в 2020 году, чтобы сократить влияние Тегерана в регионе. 

"Наша цель - воссоздать систему сдерживания Ирана, которая была утрачена при администрации [Барака] Обамы, что позволило Ирану финансировать экспансию в регионе, пока Запад пытался сохранить иранскую сделку. Теперь, выйдя из нее, мы в гораздо лучшей позиции, чтобы задавить Иран экономически, - заявил Хук. - Угроза Ирана региону ослабевает, и в 2020 году она станет еще слабее, когда мы еще больше усилим санкции против иранской экономики".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил ранее в понедельник в Москве, что невыполнение Западом условий ядерной сделки будет значить прекращение ее действия. По его словам, США вынуждают и всех остальных участников СВПД не выполнять то, что они обязались делать в ответ на соблюдение Ираном достигнутых договоренностей. А от Ирана они требуют эти договоренности соблюдать на 100% в нарушение самих условий, на базе которых такое согласие было достигнуто и закреплено в СБ ООН.

США вышли в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану в 2018 году. После этого Вашингтон немедленно прекратил выполнение своих обязательств по развитию экономического сотрудничества с Ираном, в обмен на которое Тегеран отказывался от разработок, которые могли бы приблизить его к созданию собственного ядерного оружия. Кроме того США ввели новые жесткие санкции против Ирана, в первую очередь в отношении нефтяного сектора этой страны.

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