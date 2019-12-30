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Ситуация на Корейском полуострове

В США надеются, что власти КНДР воздержатся от провокаций

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что в Вашингтоне пристально следят за тем, что предпринимает республика в последние дни этого года

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Вашингтон следит за действиями властей КНДР в свете заявлений о "рождественском подарке" и рассчитывает, что Пхеньян не станет предпринимать шаги, которые могут привести к конфронтации. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы пристально следим", - отметил он. По словам Помпео, в Вашингтоне считают возможным убедить руководство КНДР в необходимости "избавиться от ядерного оружия". "Мы следим за тем, что они предпринимают в последние дни этого года, мы надеемся, что они примут решения, которые приведут к миру, а не к конфронтации", - добавил госсекретарь США.

Ранее заместитель главы МИД КНДР Ли Тэ Сон заявил о наличии у Пхеньяна некого "рождественского подарка" для США. Некоторые американские СМИ, в том числе телекомпания Си-эн-эн, предположили, что речь идет о новых ракетных испытаниях в конце декабря.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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