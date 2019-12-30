Госдеп заявил, что США готовы отвечать "где угодно" на угрозы со стороны Ирана

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы отвечать "где угодно" на те действия Ирана, которые Вашингтон считает угрозой безопасности на Ближнем Востоке.

"В оборонительных целях". США ударили по позициям шиитских ополченцев в Ираке и Сирии

С таким предупреждением выступил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов сотрудник Госдепартамента США высокого ранга, комментируя удары Вашингтона по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке.

"Произошедшее показывает, что мы можем ответить не только в Ираке, мы можем ответить где угодно, где, как мы считаем, это имеет смысл для нас, а также для интересов и безопасности наших партнеров и союзников при нейтрализации данной угрозы региону", - заявил американский дипломат.