{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Госдеп заявил, что США готовы отвечать "где угодно" на угрозы со стороны Ирана

В Вашингтоне отметили, что будут отвечать на те угрозы, которые США считают угрозой безопасности на Ближнем Востоке
Здание Госдепартамента США AP Photo/Luis M. Alvarez
Описание
Здание Госдепартамента США
© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы отвечать "где угодно" на те действия Ирана, которые Вашингтон считает угрозой безопасности на Ближнем Востоке.

На эту тему
"В оборонительных целях". США ударили по позициям шиитских ополченцев в Ираке и Сирии

С таким предупреждением выступил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов сотрудник Госдепартамента США высокого ранга, комментируя удары Вашингтона по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке.

"Произошедшее показывает, что мы можем ответить не только в Ираке, мы можем ответить где угодно, где, как мы считаем, это имеет смысл для нас, а также для интересов и безопасности наших партнеров и союзников при нейтрализации данной угрозы региону", - заявил американский дипломат.

Теги
СШАИран
Реклама на ТАСС
Обмен пленными в Донбассе
В ЛНР сообщили, что треть переданных Украиной Луганску пленных подвергались пыткам
По словам главного врача Луганской республиканской клинической больницы Олега Вольмана, речь идет о пытках током и о физическом и психологическом воздействии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС